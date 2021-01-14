Сборная Чили уволила Руэду после слабого старта квалификации на чемпионат мира
17:36 - Читати українською
Рейнальдо Руэда покинул тренерский мостик сборной Чили.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт Федерации футбола Чили.
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Руэда возглавил "Ла Роху" 8 января 2018 года. Под руководством колумбийского специалиста команда провела 27 матчей – 10 побед, 7 ничьих и 10 поражений. Чили слабо начала отбор на чемпионат мира 2022 года, набрав всего 4 очка в 4 турах и расположившись вне зоны выхода на Мундиаль.
Напомним, на пост тренера чилийцев сватали именитого Лучано Спалетти, однако тот отказался.
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