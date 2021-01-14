Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт Федерации футбола Чили.

Симеоне может возглавить сборную Аргентины

Руэда возглавил "Ла Роху" 8 января 2018 года. Под руководством колумбийского специалиста команда провела 27 матчей – 10 побед, 7 ничьих и 10 поражений. Чили слабо начала отбор на чемпионат мира 2022 года, набрав всего 4 очка в 4 турах и расположившись вне зоны выхода на Мундиаль.

Напомним, на пост тренера чилийцев сватали именитого Лучано Спалетти, однако тот отказался.

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