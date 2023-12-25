Політичні проблеми у Федерації футболу Бразилії можуть вплинути на виступи національних команд. ФІФА спостерігає за розвитком подій.

Як повідомляє ESPN, ФІФА і Конфедерація футболу Південної Америки (КОНМЕБОЛ) у неділю надіслали спільного листа до Бразильської конфедерації футболу (CBF) у зв'язку з можливою зміною керівництва організації.

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Суд Ріо-де-Жанейро відсторонив президента CBF Еднальдо Родрігеса і всіх призначених ним чиновників від посади 7 грудня через порушення на виборах минулого року. Два вищі суди Бразилії залишили це рішення чинним. Глава Верховного спортивного суду зажадав провести нові вибори президента Бразильської конфедерації футболу протягом 30 робочих днів.

ФІФА і КОНМЕБОЛ повідомили CBF, що делегація від цих організацій прибуде до Бразилії 8 січня для спостереження за виборчим процесом. До цього часу жодних рішень щодо зміни керівництва конфедерації не може ухвалюватися.

Представники керівних органів також нагадали, що члени ФІФА повинні керувати своїми справами незалежно і без неналежного впливу з боку. Будь-яке порушення такого зобов'язання може призвести до санкцій, передбачених Статутом ФІФА, включно з відстороненням.

"Це означатиме, що CBF, збірні та клуби, які її представляють, більше не матимуть права брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях у період відсторонення", – написано в листі.

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