Збірна Болгарії отримала покарання за расизм фанатів

Національна команда Болгарії дізналась вирок від УЄФА за расистський скандал під час відбірного матчу Євро-2020 проти збірної Англії.

Збірна Болгарії, через расистську поведінку власних уболівальників під час зустрічі 8-го туру відбірнвого турніру чемпіонату Європи-2020 з командою Англії, зазнала покарання від УЄФА. Команда проведе два матчі без глядачів, один з яких умовно, йдеться у Твіттері видання Sky Sports News. Окрім того, Болгарська федерація футболу оштрафована на 75 тисяч євро.

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Нагадаємо, у матчі 8-го туру відбору на Євро-2020 між Болгарією та Англією стався расистський скандал – болгарські вболівальники ображали темношкірих футболістів гостей, арбітр двічі зупиняв зустріч і був готовий вивести команди з поля, однак після консультації з головним тренером англійців Гаретом Саутгейтом продовжив гру.

Поєдинок, до слова, завершився з рахунком 6:0 на користь гостей. Згодом УЄФА відкрив дисциплінарну справу через цей інцидент, а керівник болгарської футбольної федерації під тиском прем’єр-міністра Болгарії змушений був подати у відставку. Згодом збірну покинув і головний тренер команди Красімір Балаков.

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