Сборная Болгарии получила наказание за расизм фанатов

Национальная команда Болгарии узнала приговор от УЕФА за расистский скандал во время отборочного матча Евро-2020 против сборной Англии.

Сборная Болгарии, через расистское поведение своих болельщиков во время встречи 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Англии, потерпела наказание от УЕФА. Команда проведет два матча без зрителей, один из которых условно, говорится в Твиттере издания Sky Sports News. Кроме того, Болгарская федерация футбола оштрафована на 75 тысяч евро.

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Напомним, в матче 8-го тура отбора на Евро-2020 между Болгарией и Англией произошел расистский скандал – болгарские болельщики оскорбляли темнокожих футболистов гостей, арбитр дважды останавливал встречу и был готов вывести команды с поля, однако после консультации с главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом продолжил игру.

Поединок, к слову, завершился со счетом 6:0 в пользу гостей. Впоследствии УЕФА открыл дисциплинарное дело по этому инциденту, а руководитель болгарской футбольной федерации под давлением премьер-министра Болгарии вынужден был подать в отставку. Впоследствии сборную покинул и главный тренер команды Красимир Балаков.

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