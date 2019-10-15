"Наступного разу просто покинемо поле", – захисник збірної Англії Мінгс про прояви расизму у матчі проти Болгарії

Захисник збірної Англії та Астон Вілли Тайрон Мінгс прокоментував поведінку фанатів під час матчу 8-го туру відбору Євро-2020 Болгарія – Англія (0:6).

"Безумовно, те, що сталося, вплинуло на нас. У перерві ми обговорювали цю ситуацію з командою. Однак прийняли колективне рішення продовжити гру. Було важливо, що ми діяли відповідно до протоколу УЄФА. Якщо таке станеться знову, то, напевно, ми все-таки покинемо поле", – цитує Мінгса Goal.com.

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Нагадаємо, болгарські вболівальники ображали темношкірих футболістів гостей, арбітр двічі зупиняв зустріч і був готовий вивести команди з поля, однак після консультації з головним тренером англійців Гаретом Саутгейтом продовжив гру. До слова, матч завершився з рахунком 6:0 на користь гостей.

ЗбІрна Англії посідає першу сходинку у групі А набравши 15 очок. За ними йде Чехія з 12 пунктами та збірна Косово – 11 очок. Представникам Туманного Альбіону у цьому відборі залишилось зіграти ще два поєдинки – проти Чорногорії та Косово (14 та 17 листопада відповідно).

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