Прем'єр-міністр Болгарії закликав керівника футбольної федерації піти у відставку – расистський скандал набирає обертів

Наслідки матчу 8-го туру відбору на Євро-2020 між збірними Болгарії та Англії не минуть для болгар безслідно: окрім можливих санкцій від УЄФА, своє місце може втратити очільник тамтешньої федерації.

"Прем'єр-міністр зателефонував мені сьогодні. Ви знаєте, що влада робила багато для розвитку футболу в країні в останні чотири роки. Але після недавніх подій, з огляду на стан футболу і інциденти, що відбулися напередодні, прем'єр-міністр зажадав, щоб ми припинили будь-яке співробітництво з федерацією футболу до того, як не подасть у відставку глава організації Борислав Михайлов", – цитує міністра спорту Болгарії Красена Кралева Sky Sports.

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Нагадаємо, у матчі 8-го туру відбору на Євро-2020 відбувся черговий расистський скандал – болгарські вболівальники ображали темношкірих футболістів гостей, арбітр двічі зупиняв зустріч і був готовий вивести команди з поля, однак після консультації з головним тренером англійців Гаретом Саутгейтом продовжив гру. Поєдинок, до слова, завершився з рахунком 6:0 на користь гостей.

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