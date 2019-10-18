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Наставник збірної Болгарії подав у відставку через расистський скандал під час матчу з Англією

18:57 281 Читать на русском
Наставник збірної Болгарії подав у відставку через расистський скандал під час матчу з Англією
Красімір Балаков / фото із соцмереж

Головний тренер збірної Болгарії Красімір Балаков подав у відставку зі своєї посади через чотири дні після скандального матчу кваліфікації Євро-2020 проти Англії (0:6).

 

Поєдинок Болгарії та Англії двічі переривався через расистські вигуки з боку уболівальників на стадіоні в Софії. Після закінчення тієї зустрічі 53-річний Балаков заявив, що не чув расистських кричалок на адресу темношкірих футболістів.

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"Я ні за що б не став тікати від відповідальності. Я подав у відставку і наш футбольний союз прийняв її. Я не шкодую, що погодився очолити збірну", – сказав Балаков.

Додамо, що віце-президент Болгарського футбольного союзу Михайло Касабов призначений виконувачем обов'язків голови організації. Раніше з посади президента пішов Борислав Михайлов, який працював з 2005 року.

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Болгарія - Англія Болгарія Болгарія Євро-2020 Расизм у футболі
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