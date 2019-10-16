УЄФА відкрив дисциплінарну справу через расизм у матчі Болгарія – Англія

Наслідки матчу 8-го туру відбору на Євро-2020 між збірними Болгарії та Англії не минуть для обох збірних безслідно: УЄФА, яка декларує нетерпимість до расистських випадів фанатів, серйозно взявся за розгляд інциденту.

Дисциплінарний комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив справу за підсумками матчу 8-го туру відбору на Євро-2020 між збірними Болгарії та Англії. Як повідомляє прес-служба УЄФА, болгарська сторона в особі Болгарського футбольного союзу (БФС) звинувачується в проявах фанатами расизму, киданні предметів на поле, неповазі до національного гімну і показі повторів на табло стадіону.

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Футбольній асоціації Англії (FA), у свою чергу, інкримінують неповагу фанатів до національного гімну і недостатнє число стюардів на стадіоні. Дата розгляду цієї справи буде оголошена пізніше.

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Нагадаємо, у матчі 8-го туру відбору на Євро-2020 між Богларією та Англією відбувся черговий расистський скандал – болгарські вболівальники ображали темношкірих футболістів гостей, арбітр двічі зупиняв зустріч і був готовий вивести команди з поля, однак після консультації з головним тренером англійців Гаретом Саутгейтом продовжив гру. Поєдинок, до слова, завершився з рахунком 6:0 на користь гостей.

Збірна Англії у групі А посідає першу сходинку, набравши 15 очок. За ними йде Чехія з 12 пунктами та збірна Косово – 11 очок. Представникам Туманного Альбіону у цьому відборі залишилось зіграти ще два поєдинки – проти Чорногорії та Косово (14 та 17 листопада відповідно).

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