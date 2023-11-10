Вінгер Вільяреала прийняв виклик у олімпійську збірну Марокко.

Іспанія оприлюднила заявку на матчі відбору на Євро-2024 – партнер Довбика та Циганкова дебютує за національну збірну

На юнацькому і молодіжному рівні Акомач захищав кольори Іспанії, де він народився. Втім, надалі 19-річний форвард вирішив виступати за батьківщину своїх предків – Марокко. Це було неприємною несподіванкою для головного тренера іспанської молодіжки Санті Денії, який розраховував викликати гравця на матчі відбору Євро-2025.

Додамо, що Акомач дебютував за Барселону у 17 років, але минулого літа вільним агентом приєднався до Вільяреала. У нинішньому сезоні вінгер провів 10 матчів та відзначився 3 асистами за "Жовту субмарину".

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