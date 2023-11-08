Наставник збірної України Сергій Ребров визначився з гравцями, які готуватимуться до надважливого протистояння з Італією.

До розташування збірної України отримали виклик 26 футболістів, повідомляє офіційний сайт УАФ. Дебютні виклики до лав "синьо-жовтих" отримали Максим Таловєров та Владислав Дубінчак.

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Голкіпери: Бущан, Трубін, Різник.

Захисники: Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Дубінчак, Миколенко, Забарний, Таловєров, Сваток.

Півзахисники: Степаненко, Зубков, Судаков, Назарина, Караваєв, Зінченко, Циганков, Мудрик, Сидорчук, Маліновський, Піхальонок.

Нападники: Довбик, Яремчук, Сікан.

Резервний список: Попов, Буяльський, Ванат, Русин.

Нагадаємо, що Україна 20 листопада зійдеться з Італією у битві за другу пряму путівку на Євро-2024. Перед цим, 16 листопада, підопічні Реброва будуть змушені провести спаринг з польською Лехією.