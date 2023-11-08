Збірна України оголосила заявку на вирішальну битву з Італією за путівку на Євро-2024 – є 2 дебютанти
Наставник збірної України Сергій Ребров визначився з гравцями, які готуватимуться до надважливого протистояння з Італією.
До розташування збірної України отримали виклик 26 футболістів, повідомляє офіційний сайт УАФ. Дебютні виклики до лав "синьо-жовтих" отримали Максим Таловєров та Владислав Дубінчак.
УЄФА знайшов збірній України абсурдного суперника – подробиці скандалу у відборі Євро-2024 з подачі Італії
Голкіпери: Бущан, Трубін, Різник.
Захисники: Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Дубінчак, Миколенко, Забарний, Таловєров, Сваток.
Півзахисники: Степаненко, Зубков, Судаков, Назарина, Караваєв, Зінченко, Циганков, Мудрик, Сидорчук, Маліновський, Піхальонок.
Нападники: Довбик, Яремчук, Сікан.
Резервний список: Попов, Буяльський, Ванат, Русин.
Нагадаємо, що Україна 20 листопада зійдеться з Італією у битві за другу пряму путівку на Євро-2024. Перед цим, 16 листопада, підопічні Реброва будуть змушені провести спаринг з польською Лехією.