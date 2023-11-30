"Футбол 24" підготував конкурс, в якому можна виграти цінну нагороду.

"Футбол 24" спільно з YouTube-каналом "Фарід говорить" проводить збір-аукціон цінного лота – книги-комікса "Шлях до перемоги" з автографом знаменитого боксера Олександра Усика.

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Що для цього необхідно? Фарід проводить збір на DJI MAVIC 3T та DJI MAVIC 3 PRO для 79 ОДШБ. Аби отримати комікс, потрібно до кінця цього тижня відправити найбільший донат. Сума збору – 300 тисяч гривень.