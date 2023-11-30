"Футбол 24" совместно с YouTube-каналом "Фарид говорит" проводит сбор-аукцион ценного лота – книги-комикса "Шлях до перемоги" с автографом знаменитого боксера Александра Усика.

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Что для этого нужно? Фарид производит сбор на DJI MAVIC 3T и DJI MAVIC 3 PRO для 79 ОДШБ. Чтобы получить комикс, нужно до конца этой недели отправить самый большой донат. Сумма сбора – 300 тысяч гривен.