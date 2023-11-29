Наставник Антверпена Марк ван Боммель був розчарований суддівством Бартоша Франковскі у матчі 5-го туру групового етапу ЛЧ проти Шахтаря. Зокрема, він звернув увагу на епізод на 54-й хвилині між Янссеном та Бондарем – нідерландець вважає, що у ворота "гірників" мали призначати пенальті.

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Бельгійські ЗМІ також лютують через деякі рішення судді, а також називають ван Боммеля головним невдахою Ліги чемпіонів – він у статусі тренера не здобув ще жодної перемоги за 14 матчів у ЛЧ. А після поєдинку гравці команд влаштували масштабну бійку. Про все це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".