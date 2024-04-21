"Приголомшливий матч, але й дивний. Ми повністю контролювали гру протягом довгого часу, а у фінальній частині просто віддали перевагу. Але ми проявили стійкість і здобули перемогу в серії пенальті.

Рекорд манкуніанців і фейл Каземіро у стилі зірки Ман Сіті у відеоогляді матчу Ковентрі Сіті – Манчестер Юнайтед – 3:3

Ми контролювали гру 75 хвилин, а за те, що сталося в наступні 15, слід похвалити Ковентрі. Нам потрібно додавати. Ми багато про це говоримо. Для початку потрібно поставити себе у виграшне становище, але потім потрібно довести справу до кінця. Але ми в такі моменти робимо помилки і не виконуємо обов'язки.

Не можна сказати, що у цієї команди неправильний менталітет, тому що сьогодні ми проявили свій характер, але у фінальній частині гри не вистачало дисципліни. Нам потрібно тримати м'яч, робити правильні передачі, прагнути забити і також надійно оборонятися. Справа у взаємодії - її потрібно поліпшити.

Перед пенальті я сказав гравцям дотримуватися плану. Я був упевнений, що ми переможемо. Каземіро зазвичай забиває, ми здорово тренуємо пенальті.

У цьому сезоні було багато злетів, але також і багато падінь. Перемога в Кубку Англії не робить його успішним, ми хочемо виграти більше. Ми зустрінемося з найкращою командою світу (Манчестер Сіті), але ми показали в минулому сезоні, що якщо ми виконуємо наш план протягом 90 хвилин, у нас є шанс на перемогу", – цитує BBC наставника манкуніанців.

Нагадаємо, що у фіналі Кубка Англії Манчестер Юнайтед зіграє з Манчестер Сіті. Зустріч запланована на 25 травня.

Манчестер Юнайтед драматично вийшов у фінал Кубка Англії – суперник здійснив камбек з 0:3 та дотягнув до серії пенальті