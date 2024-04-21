Манчестер Юнайтед здолав Ковентрі Сіті у півфіналі Кубка Англії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Команда Тег Хага ледь не вилетіла з Кубка Англії, дозволивши представнику Чемпіоншипу зрівняти рахунок, ведучи 3:0 і довести гру до серії пенальті.

Манчестер Юнайтед драматично вийшов у фінал Кубка Англії – суперник здійснив камбек з 0:3 та дотягнув до серії пенальті

Каземіро перший підійшов до позначки і пробив майже так само, як Бернардо Сілва у матчі проти Реала – по центру і без проблем для воротаря. У підсумку Манчестер Юнайтед все ж здолав Ковентрі.

Манкуніанці 22 раз вийшли у фінал, що є рекордом для турніру. Підопічні Тен Хага 12 разів вигравала Кубок Англії. У фіналі Манчестер Юнайтед зіграє з Манчестер Сіті 25 травня.

До слова, команди розігрували трофей у минулому сезоні. "Містяни" виграли у манкуніанців 2:1.