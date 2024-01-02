Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, чому обручка злетіла з його пальця після святкування перемоги над Ньюкаслом (4:2) у 20 турі АПЛ.

"Одного разу я її вже губив, і мені знадобилися послуги професійного дайвера, тому що це сталося в морі. Час від часу це трапляється – коли я худну на 1-2 кілограми.

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Тут я був надто жвавим, втратив самоконтроль і, зрештою, зазнав найсильнішого шоку. Оператор кілька разів дратував мене в цьому сезоні, але тепер все інакше, тому що це було дійсно важливо", – цитує наставника мерсисайдців The Guardian.

Нагадаємо, що після гри Юрген Клопп аплодував трибунам і помітив, що загубив обручку. Пошуки німця потрапили на камери. Через невеликий проміжок часу він знайшов її на полі.

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