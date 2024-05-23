Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський не зміг оминути увагою тріумф свого екс-клубу в Лізі Європи.

Маліновський в Instagram звернувся до своїх колишніх одноклубників, які сенсаційно розбили Байєр у фіналі Ліги Європи (3:0).

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"З найкращими побажаннями всім хлопцям, тренеру і всім жителям Бергамо", – написав Маліновський під постом, присвяченому тріумфу Аталанти.

Нагадаємо, Руслан виступав за бергамасків з липня 2019-го по січень 2023-го, коли перебрався до Марселя спочатку на правах оренди, а потім і взагалі став повноцінним гравцем провансальців. У складі Аталанти Маліновський провів 143 матчі, в яких відзначився 30 голами та 28 асистами.

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