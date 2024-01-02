Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, почему кольцо слетело с его пальца после празднования победы над Ньюкаслом (4:2) в 20-м туре АПЛ.

"Однажды я ее потерял, и мне понадобились услуги профессионального дайвера, потому что это произошло в море. Время от времени это случается – когда я худею 1-2 килограмма.

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Здесь я был слишком резвой, потерял самообладание и в конце концов испытал сильнейший шок. Оператор несколько раз раздражал меня в этом сезоне, но теперь все иначе, потому что это было действительно важно", – цитирует наставника мерсисайдцев The Guardian.

Напомним, что после игры Юрген Клопп аплодировал трибунам и заметил, что потерял кольцо. Поиски немца попали на камеру. Через небольшое время он нашел ее на поле.

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