Заздрість чи некомпетентність? – Рафаїлов відреагував на висловлювання Буряка

Керівник луганського клубу Сергій Рафаїлов здивований висловлюваннями екс-тренера Динамо та збірної України Леоніда Буряка у бік Зорі.

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов не залишив без уваги інтерв’ю Леоніда Буряка, яке той дав напередодні YouTube-каналу Stargorod Sport. У ньому легендарний гравець Динамо скептично поставився до луганської команди, як до третьої сили українського футболу, сказавши: "Половина гравців Зорі орендовані у Шахтаря, половина – у Динамо. Забираєте цих футболістів – команди немає".

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"Прочитав інтерв’ю Буряка. Що це? Заздрість чи некомпетентність?" – написав Рафаїлов на своїй сторінці у соціальній мережі Faceebook.

До слова, на даний момент у складі Зорі грають лише двоє орендованих у Динамо футболістів – Богдан Лєднєв і Олександр Тимчик, а Шахтар взагалі не представлений у команді жодним гравцем.

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