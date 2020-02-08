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Заздрість чи некомпетентність? – Рафаїлов відреагував на висловлювання Буряка

15:25 364 Читать на русском
Заздрість чи некомпетентність? – Рафаїлов відреагував на висловлювання Буряка
Сергій Рафаїлов / Фото з відкритих джерел

Керівник луганського клубу Сергій Рафаїлов здивований висловлюваннями екс-тренера Динамо та збірної України Леоніда Буряка у бік Зорі.

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов не залишив без уваги інтерв’ю Леоніда Буряка, яке той дав напередодні YouTube-каналу Stargorod Sport. У ньому легендарний гравець Динамо скептично поставився до луганської команди, як до третьої сили українського футболу, сказавши: "Половина гравців Зорі орендовані у Шахтаря, половина – у Динамо. Забираєте цих футболістів – команди немає".

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"Прочитав інтерв’ю Буряка. Що це? Заздрість чи некомпетентність?" – написав Рафаїлов на своїй сторінці у соціальній мережі Faceebook.

До слова, на даний момент у складі Зорі грають лише двоє орендованих у Динамо футболістів – Богдан Лєднєв і Олександр Тимчик, а Шахтар взагалі не представлений у команді жодним гравцем.

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Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Зоря Зоря Леонід Буряк Сергій Рафаїлов Відеоновини Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв Олександр Тимчик Олександр Тимчик
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