Зависть или некомпетентность? – Рафаилов отреагировал на высказывания Буряка

Руководитель луганского клуба Сергей Рафаилов удивлен высказываниями экс-тренера Динамо и сборной Украины Леонида Буряка в сторону Зари.

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов не оставил без внимания интервью Леонида Буряка, которое тот дал накануне YouTube-каналу Stargorod Sport. В нем легендарный игрок Динамо скептически отнесся к луганской команде, как к третьей силе украинского футбола, сказав: "Половина игроков Зари арендованы у Шахтера, половина – у Динамо. Забираете этих футболистов – команды нет".

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"Прочитал интервью Буряка. Что это? Зависть или некомпетентность?" – написал Рафаилов на своей странице в социальной сети Faceebook.

К слову, на данный момент в составе Зари играют только двое арендованных у Динамо футболистов – Богдан Леднев и Александр Тымчик, а Шахтер вообще не представлен в команде ни одним игроком.

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