Рафаїлов – стара, хвора людина, яка не вміє гідно програвати, – Поворознюк жорстко "наїхав" на гендира Зорі

Одіозний президент Інгульця Олександр Поворознюк не втримався від критики на адресу генерального директора Зорі Сергія Рафаїлова.

"Він просто людина, яка не вміє гідно програвати. Хвора, стара людина, я на нього зовсім не ображаюся. Якби людина програла, але підійшла, потиснула руку, визнала, що ми були дійсно сильнішими. А він шукає причини то в газоні, то ще в чомусь.

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Всі команди УПЛ і Першої ліги приїжджають, грають. У Інгульця взагалі найкращий газон в Першій лізі, 3-4-й за мірками УПЛ щодо якості. А для Рафаїлова щось не так з газоном – це маячня повна", – заявив Поворознюк в інтерв'ю Бомбардир.

Нагадаємо, саме Інгулець вибив Зорю у півфіналі минулого розіграшу Кубка України, після чого Рафаїлов розкритикував стан газону на стадіоні у Петровому.

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