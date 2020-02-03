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Рафаїлов – стара, хвора людина, яка не вміє гідно програвати, – Поворознюк жорстко "наїхав" на гендира Зорі

3 лютого 23:13 1145 Читать на русском
Рафаїлов – стара, хвора людина, яка не вміє гідно програвати, – Поворознюк жорстко "наїхав" на гендира Зорі
Олександр Поворознюк / Фото з відкритих джерел

Одіозний президент Інгульця Олександр Поворознюк не втримався від критики на адресу генерального директора Зорі Сергія Рафаїлова.

"Він просто людина, яка не вміє гідно програвати. Хвора, стара людина, я на нього зовсім не ображаюся. Якби людина програла, але підійшла, потиснула руку, визнала, що ми були дійсно сильнішими. А він шукає причини то в газоні, то ще в чомусь.

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Всі команди УПЛ і Першої ліги приїжджають, грають. У Інгульця взагалі найкращий газон в Першій лізі, 3-4-й за мірками УПЛ щодо якості. А для Рафаїлова щось не так з газоном – це маячня повна", – заявив Поворознюк в інтерв'ю Бомбардир.

Нагадаємо, саме Інгулець вибив Зорю у півфіналі минулого розіграшу Кубка України, після чого Рафаїлов розкритикував стан газону на стадіоні у Петровому.

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Теги
Зоря Зоря Перша ліга Інгулець Інгулець Олександр Поворознюк Сергій Рафаїлов
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