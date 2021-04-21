"Хочу заспокоїти всіх своїх прихильників, футбольну спільноту і розчарувати недругів. Зі мною все нормально у порівнянні з тим, які поранення отримали мої друзі.

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Зателефонували товариші, покликали до себе. Я часто приїжджаю до них: в нарди пограти, просто поспілкуватись. Приїхав, заходжу, Вертелецький (Віталій Вертелецький – бізнесмен, – прим.) сидить зі своїм компаньйоном. Я сів біля них з лівого боку, говорили, скажімо так, ні про що: анекдоти розповідали, сміялись, жартували. Раптом Вертелецький встає, дістає гранату і, усміхаючись, кладе її на стіл.

Дивлюсь, бойова граната. Дві секунди і він бере цю гранату і кладе собі в кишеню. Майже одразу вона вибухнула. Мене накриває столом, падають ікони зі стін, мене присипало... Потім я смутно пам'ятаю, як мене винесли на вулицю. Викликав поліцію, швидку одразу. Зайшов у приміщення, а там купи м'яса і рука валяється. Льову вивів, замотав йому голову і чекали, поки приїде поліція.

Хочу заспокоїти всіх бойовиків – зі мною все нормально. Футбол був, є і буде! Підприємства були, є і будуть. Будемо працювати, у нас буде все добре", – сказав Поворознюк у коментарі YouTube-каналу "Petrove TV".

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