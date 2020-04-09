"У 90-х зарплату гравцям виплачували кабанчиками, бензином": економічна криза, кримінальні авторитети і трансфер у Зеніт

Інтерв’ю "Футбол 24" із відомим українським агентом Ігорем Кривенком. Серед клієнтів його компанії – Дитятьєв, Коломоєць, Когут, Довбик і брати Пасічі.

"В Угорщині хочуть на 20-30 відсотків скоротити зарплату. У Польщі – до 50"

– Ігоре, бачу, що футбольний карантин проводите на свіжому повітрі, з лопатою у руках. Мабуть, ви єдиний такий агент…

– Чому це єдиний? Думаю, я не один такий. Багато успішних агентів перебувають на свіжому повітрі зараз. Не тільки в Україні, але й у світі.

– Як щодо ваших партнерів по компанії ALIK football management group?

– Їздять у ліс. Займаються бігом, спортом. Всі вони – люди спортивні, раніше відвідували тренажерний зал. Тим паче, зараз – не зима. Такий період потрібно проводити з користю для здоров’я. Щодо мене, то я перебуваю у місті-герої – Бучі.

– Ваш колега по ремеслу – Олег Смалійчук – розповідав, що його робота у період пандемії не припиняється. Вона лише перейшла у формат відеоконференцій. У Бучі з цим проблем немає?

– У Бучі з цим проблем ніяких немає. Відстань від Хрещатика до мого дому – 33 кілометри. Інтернет 4G працює відмінно. Навіть краще, ніж у деяких районах міста Києва. Я також спілкуюся із футболістами, з’ясовую ситуацію на різних ринках. Повинен бути у всеозброєнні, коли вся ця ситуація закінчиться.

– За скількох клієнтів ви відповідаєте?

– Як вам сказати… Кількість клієнтів постійно змінюється. Їхній рахунок йде на десятки, якщо в загальному. Думаю, зараз ситуація буде по-різному динамічно розвиватися. Одні приходять, інші йдуть. Молодих багато.

– Які новини від них надходять із їхніх чемпіонатів? У яких клубах збираються скоротити зарплату? Можливо, десь вже урізали бюджет?

– Наразі це тільки пропонують. В Угорщині, наприклад, хочуть на 20-30 відсотків скоротити. У Польщі – до 50. Відбувається спілкування. Думаю, на початку травня вже буде щось зрозуміло. Поки ж лише ділові розмови. Хтось йде назустріч, хтось – ні.

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– Ваша позиція: гравцям варто погоджуватися на нові умови, чи все ж треба відстоювати свої права?

– Знаєте, ця ситуація така форс-мажорна. Вона вимагає враховувати інтереси усіх гравців ринку. Потрібно йти на компроміс у період цієї пандемії.

Але бачу, що ситуація потроху змінюється у деяких країнах. Австрія збирається частково згорнути карантин. Чехія, Данія – також. Швеція і Білорусь не вводили його. Клуби Бундесліги вийшли тренуватися. Думаю, невдовзі все нормалізується.

"Українські клуби платили шинами, чайними сервізами"

– Є думка, що 100-мільйонні трансфери – це вже історія. Погоджуєтеся, що ми стаємо свідками культурної революції у світі професіонального футболу?

– Важко відповісти. Щось таки зміниться. Впаде певний рівень зарплат, але наскільки він упаде – не можу сказати. Топам завжди платитимуть більше.

Знаєте, ситуація настільки динамічно розвивається! От ринок нафти. Місяць тому було 50 доларів за барель. Днями – 10 доларів, а сьогодні – вже 35. Невідомо, що буде через тиждень або два. Падіння цін на нафту стало драйвером цієї економічної кризи.

За своє життя я бачив багато криз – починаючи з часів падіння Совєтського Союзу. Тоді теж говорили: "Куди котиться світ?". Потім, через певний період, усе відновлюється і починає крутитися, зрозуміло, на якомусь іншому рівні розвитку.

– Оптимізму вам не позичати.

– Коли Союз розпався – ось це дійсно була серйозна криза. Коли інфляція становила 1000 відсотків, сьогодні одні ціни, завтра – інші, а післязавтра – ще інші. Купоно-карбованці як загадаю, так і здригнуся. Я застав цей період у свідомому, зрілому віці. Українські клуби Першої та Другої ліги платили шинами, чайними сервізами. Потім футболісти вимінювали їх на щось інше. Людина за своєю природою до всього звикає. Звикнемо і до цієї ситуації.

– Шини були у Білій Церкві, а сервіз – у Кераміку з Баранівки. Які ще бартерні операції вам пригадуються?

– (Сміється) Названі вами приклади мені одразу на думку спали, тому що я добре про них знаю. Тоді, як і зараз, було багато сільських команд. Ось зараз є Агробізнес. А тоді існував Агросервіс (Бахмач). Я знав їхніх директора і тренера. Зарплату в команді отримували продуктами харчування. Або кабанчиками виплачували. Комусь бензину наливали на заправках. Люди викручувались, як могли.

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А згадайте, як у 90-х вимикали світло. Люди панікували, бо по телевізору йшов бразильський серіал "Рабиня Ізаура". Повертаються додому з роботи, а їм світло вимикають. І от вони з 19:30 до 21:00 сидять напотемки. Опалення у квартирах скручували до мінімального – лише щоб не замерзнути. Але ж виживали і вижили!

"Йшов після тренування і порвав зв’язки"

– Читав, що ваш дебют на агентському ринку відбувся ще у 90-х, коли ви організували, зокрема, перехід українського футболіста у Ліван. Це – не єдиний екзотичний трансфер у вашій кар’єрі?

– Ліван так і залишився найекзотичнішим трансфером. Чи було там краще у порівнянні з Україною? Футболіст Олег Перепелиця представляв, по-моєму, Першу лігу, тож для нього було краще. Південно-Східна Азія? Ні, туди не вдавалось. Хоча останнім часом цей напрямок бізнесу почав користуватися певною популярністю серед футболістів. Близький Схід? Та ні, тоді це були дуже рідкісні трансфери.

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Глобалізація тільки розпочиналася. Не було ні інтернету, нічого. Усе будувалося тільки на особистих зв’язках і домовленостях. Тільки так ти міг стати агентом. Зараз – що завгодно. Через телефон, соціальні мережі спілкуйся, з ким хочеш.

– Знаю про інший випадок із тих часів. Коли ви організували трансфер Володимира Ларіна, форварда Прикарпаття, у Зеніт, але він зірвався через безглузду травму українського гравця…

– Ларін поїхав у Зеніт, але контракт не підписав. Він був у них на перегляді в Туреччині, наскільки пам’ятаю. Вони вже збиралися його брати – дали це мені зрозуміти. Йшов після тренування, підіймався із футбольного поля, невдало наступив і порвав зв’язки. Про Зеніт довелося забути. Ларін ще трохи пограв після цього, але не відновився до кінця. Наскільки мені відомо, згодом він виграв green card і виїхав у США.

– Із клубами яких чемпіонатів найкомфортніше вести бізнес, а куди заходити – ризиковано?

– Скажу так: що сильніший футбол, то важчі умови. Зрозуміло, що найважче влаштувати клієнта в Англію, а також Іспанію, Німеччину. Там команди дуже високого класу. Якщо ти привозиш туди футболіста, там зовсім інше ставлення і рівень конкуренції.

– А де можуть "кинути"? З ким угода не варта паперу, на якому вона підписана?

– Всюди можуть бути певні проблеми. Але якщо ти себе папером забезпечиш, це гарантує тобі права. При потребі ти можеш поскаржитися у футбольні інстанції. Зараз ринок вже всюди став достатньо цивілізованим. В основному, якщо футболісти подають, вони виграють, з мого досвіду, 95 відсотків справ. Зрозуміло, що за гравцем стоїть агент – клуб змусять виплатити прописану суму. В ідеалі – можна домовитися.

"Колись і я натрапляв на "авторитетів"

– Як викручувалися у 90-х, коли не існувало чітких правил гри, а всім заправляв кримінал?

– О-о, у порівнянні з тими часами зараз працювати достатньо комфортно. У плані своєї захищеності і відстоюванні своїх інтересів.

– Екстриму вистачало?

– Тоді, у 90-х, виникали трохи різні ситуації. І у 2000-х. Але якихось екстремальних – ні. Були певні "тертя", скажімо так. Але – в рамках цивілізованого процесу.

– Тим не менше, агент Піроженко пригадував, що коли вони із Селезньовим приїхали у Туреччину, їх зустрічали кримінальні авторитети…

– Колись і я натрапляв на "авторитетів". Років 15 тому. Не хочу розповідати, де це було, але ситуації виникали різні. Завжди потрібно знаходити спільну мову.

– Три головні правила успішного бізнесу від Ігоря Кривенка. Які вони?

– Порядність – це головний фактор. Плюс – знання ринку, на якому ти працюєш. А ще потрібно розбиратися у людській психології і вміти спілкуватися.

– Хто із всесвітньо відомих агентів є зразком для вас? Райола? Мендеш?

– Мені важко сказати, бо з ними не знайомий. У кожного агента – свої способи роботи, але загалом вони плюс-мінус однакові.

– Розкажіть про свого найкапризнішого клієнта. Хто це був?

– Можу вам розповісти, але тільки не для преси. Що я роблю з такими клієнтами? Розумієте, це своєрідний шлюб двох людей – футболіста і агента. Це, як казав один мій колега, "ігри доброї волі". Завжди можна встати і піти.

– Бачив у вас фото із легендарним чеським голкіпером Петром Коубою. Із якими футбольними знаменитостями знаєтеся?

– Усі футбольні знаменитості по-своєму легендарні. Проте я помітив, що всі вони – достатньо прості в особистому спілкуванні. Це стосується не тільки закордонних зірок, але й наших. З ними набагато приємніше комунікувати, ніж з людьми меншого таланту, які при цьому високої думки про себе.

Коуба тоді займався вихованням молодих. Зараз, чесно кажучи, ми не підтримуємо контакти. Але всі футбольні люди знаються поміж собою. Я бачив, з якою пошаною у Чехії ставляться до мого товариша Віктора Двірника. А він спілкується із Павелом Недведом. Футбольна тусовка – достатньо вузька. Усі поважають один до одного.

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"Недвед не завжди потрапляв в основний склад "Спарти". Українець, який грав із володарем "Золотого м’яча", а в Лізі чемпіонів зробив дубль, якого не було