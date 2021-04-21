Бос команди з Петрового Олександр Поворознюк досі не може оговтатись від інциденту, який міг стати фатальним для нього.

"Зі мною все нормально, я не в лікарні. Ні з чим цей інцидент не пов'язую. Досі не можу прийти до тями – не розумію, як це трапилося. Не знаю, як я вижив, просто не знаю. Коли ти сидиш, розмовляєш ні про що, посміхаєшся, а тут витягують гранату і кидають на стіл.

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Це зробила людина, яка сиділа з нами в компанії. Мене накрило столом, іконами, це мене і врятувало", – сказав Поворознюк у коментарі "Футбол NEWS".

До слова, розслідуванням справи займається відділ поліції Олександрії, який наразі нічого не коментує. Втім, відомо, що загинула одна людина, а інша поранена.

Нагадаємо, під час робочої зустрічі у кімнаті, де перебував президент Інгульця, вибухнула граната. За інформацією ЗМІ постраждав його бізнес-партнер – від вибуху гранати йому відірвало руку та ногу.

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