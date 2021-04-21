"Хочу успокоить всех своих сторонников, футбольное сообщество и разочаровать недругов. Со мной все нормально по сравнению с тем, какие ранения получили мои друзья.

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Позвонили товарищи, позвали к себе. Я часто приезжаю к ним: в нарды поиграть, просто пообщаться. Приехал, захожу, Вертелецкий (Виталий Вертелецкий – бизнесмен, – прим.) сидит со своим компаньоном. Я сел возле них с левой стороны, говорили, скажем так, ни о чем: анекдоты рассказывали, смеялись, шутили. Вдруг Вертелецкий встает, достает гранату и, улыбаясь, кладет ее на стол.

Смотрю, боевая граната. Две секунды и он берет эту гранату и кладет себе в карман. Почти сразу она взорвалась. Меня накрывает столом, падают иконы со стен, меня засыпало... Потом я смутно помню, как меня вынесли на улицу. Вызвал полицию, "скорую" сразу. Вошел в помещение, а там кучи мяса и рука валяется. Лёву вывел, замотал ему голову и ждали, пока приедет полиция.

Хочу успокоить всех боевиков – со мной все нормально. Футбол был, есть и будет! Предприятия были, есть и будут. Будем работать, у нас будет все хорошо", – сказал Поворознюк в комментарии YouTube-каналу "Petrove TV".

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