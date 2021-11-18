"Я не уявляв Реал без Кріштіану. Я був дуже засмучений, тому що мене підписали першим після його відходу. Для мене він завжди був кумиром: у плані щоденної роботи, у плані професіоналізму. Кого не спитай на базі Реалу, всі скажуть, що він був найбільшим професіоналом, якого вони бачили. Це приклад, який мають наслідувати молоді.

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Після його відходу було помітно, що його голів не вистачає, але команда увімкнулась. Хоча хлопця, який забиває по 50 голів за сезон, завжди не вистачатиме", – поділився Одріосола у коментарі AS.

Нагадаємо, Роналду став легендою Реала, за який виступав з 2009 по 2018 роки, та виграв у його складі 4 трофеї Ліги чемпіонів, два титули чемпіона Іспанії, по 2 Кубка та Суперкубка Іспанії та ще 4 рази визнавався найкращим гравцем світу.

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