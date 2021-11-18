"Я не представлял Реал без Криштиану. Я был очень расстроен, потому что меня подписали первым после его ухода. Для меня он всегда был кумиром: в плане повседневной работы, в плане профессионализма. Кого не спроси на базе Реала, все скажут, что он был величайшим профессионалом, которого они видели. Это пример, которому должны следовать молодые.

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После его ухода было видно, что его голов не хватает, но команда включилась. Хотя парня, забивающего по 50 голов за сезон, всегда будет не хватать", – поделился Одриосола в комментарии AS.

Напомним, Роналду стал легендой Реала, за который выступал с 2009 по 2018 годы, и выиграл в его составе 4 трофеи Лиги чемпионов, два титула чемпиона Испании, по 2 Кубка и Суперкубка Испании и еще 4 раза признавался лучшим игроком мира.

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