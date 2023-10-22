– Вітаємо з перемогою, важливою перемогою. У першому таймі ваша команда отримала три жовті картки, і після перерви було видно, що дніпряни стали грати значно обережніше. Така була ваша настанова?

– По-перше, для Сарапія ця жовта картка стала четвертою, і наступний матч він буде пропускати. Крім того, ми замінили Гуцуляка, тим більше, що хлопець, як кажуть, вже наївся. Не хочу сказати, що ми у другому таймі грали на утримання рахунку, але грали у першу чергу так, щоб зберегти цей результат. Якщо виграли, значить все правильно робили.

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– У вас є зауваження до гри центральних захисників Дніпра-1?

– Та які зауваження, коли ми граємо четвертий матч поспіль на нуль у захисті? Дай Бог, щоб так і далі продовжувалося. Ми виграли і хочу подякувати усім хлопцям за цю перемогу. Це для нас найголовніше на цей час.

– Перше запитання: чи можна казати, що команда повністю виконала вашу установку? А друге запитання: можливо, вам сьогодні щось снилося? Що саме?

– Я колись грав за Динамо, і це для мене не чужа команда, і завжди хотілося її перемогти – це для мене подвійна мотивація. А що снилося? Дитина снилася (посміхається).

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– Для Дніпра-1 починається серія важких гостьових матчів. Наскільки команда готова до неї?

– Мені зараз важко сказати, як команда проведе цю серію у фізичному плані, адже ми не проходили разом тренувальний збір. Тому я все ж таки не все розумію, у якому саме зараз команда стані. Але у мене є помічники, котрі підказують, як саме тренувати хлопців. Тим хлопцям, котрі повністю віддаються на полі, я їм дуже за це все дякую. Немає ні до кого претензій. Я їх усіх розумію, тим більше, що хтось тільки за збірну грав, але усі до цього матчу поставилися з великою відповідальністю. Це найголовніше, і повторюся, що для нас це четверта гра на нуль, і дай Бог, щоб так і далі продовжувалося.

– Коли на поле вийшов Танчик, то його ім’я з ваших вуст звучало найчастіше.

– Розумієте, команда веде 1:0 і треба більше грати на захист. Ми поміняли Гуцуляка, котрий мав жовту картку і міг десь не так підкотитися і отримати другу, і крім цього матчу ще і наступний пропустити. Крім того, суперник випустив активного Дубінчака, який є мотором команди. Треба було його перекрити, і Танчик із цим впорався, дуже добре зіграв у захисті, – цитує Максимова прес-служба СК Дніпро-1.

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