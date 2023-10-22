– Чому Шахтар і навіть Полісся посилюються легіонерами, а в Динамо іноземці, за вашими словами, їхати бояться. Це якось пов’язано саме з цим клубом?

– Я не ухвалюю рішень щодо трансферів, я треную футболістів. Якісь клуби, можливо, купують нових футболістів, якісних легіонерів, але ми справді нікого не підписали і тому граємо тими виконавцями, які зараз є в нашому розпорядженні.

Що стосується самого матчу, то важко починати гру з помилок. У Дніпра-1 – хороша команда зі злагодженою грою і в обороні, і в нападі, яка добре підготувалася до матчу проти нас. А ми почали гру з двох помилок. Але ми домінували, атакували, створювали моменти. На жаль, наші футболісти сьогодні не були достатньо злими, щоб результативно протистояти цьому супернику.

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– Хто винен у тому, що команда не виконала установку на гру?

– Проблема в тому, що ми втратили 11 основних футболістів, які були лідерами нашої команди і відігравали ключову роль. Зараз у нашому складі 5-6 молодих футболістів без досвіду, їм треба вчитися.

Проблема в мені: я не зміг за такий короткий період часу побудувати команду, яка могла б протистояти нашим опонентам у чемпіонаті України. Крім того, від нас відвернулася удача. Ми надовго втратили Шапаренка, а потім ще й Ярмоленка. Попов тільки днями відновився. Нарешті, сьогодні відбував дискваліфікацію Караваєв.

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Наші футболісти сьогодні не показали той рівень, який ми хочемо бачити від них. Ми створюємо нову команду, але головне, що сьогодні було допущено занадто багато помилок. Утім, я не знімаю із себе відповідальності.

У ситуації з пропущеним голом Сирота, Вівчаренко і Бущан не зрозуміли один одного. Але пропустити – не така велика проблема. Проблема в тому, що ми не змогли забити.

– Чому ваша команда так мало била по воротах? Це заслуга команди суперника?

– Згоден із вами. Бражко дуже рідко повертався в оборону, він постійно перебував на 20-25 метрів далі, ніж потрібно було. В оборону сьогодні він повернувся лише один раз. Решту часу він перебував далеко від нашої штрафної площі, помилявся під пресингом, створюючи тим самим можливості для суперника.

Сьогодні у всіх наших футболістів не було необхідного рівня концентрації, зібраності. Так, ми постійно грали під пресингом, але головна проблема була у великій кількості технічного браку. Тому й програли. У нас хороший контроль м’яча, хороший пас, але цього недостатньо: треба завершувати атаки, – dynamo.kiev.ua цитує післяматчеву прес-конференцію Луческу.

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