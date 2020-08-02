Завойовник Києва, який став своїм у Манчестер Сіті та ледь не втратив сина – Зінченко і Ко прощаються з легендою

Манчестер Сіті другий рік поспіль змушений переживати відхід капітана. Після минулорічного прощання Венсана Компані настала черга Давіда Сілви. Поєдинок проти Норвіча став останнім для іспанця у Прем'єр-лізі.

Давід Сілва більше не зіграє у чемпіонаті Англії після 10 сезонів у футболці "містян". Поєдинок 38 туру АПЛ проти Норвіча став останнім для 34-річного іспанця в елітному англійському дивізіоні. На жаль, прощальна гра легенди вийшла трохи не такою, якою мала б бути – пандемія коронавірусу внесла свої корективи у футбол. Фанати не змогли попрощатися зі своїм улюбленцем безпосередньо на трибунах стадіону.

Вищий пілотаж де Брюйне та прощання Давіда Сілви у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Норвіч

4 чемпіонських титули АПЛ, 2 Кубка Англії, 5 Кубків англійської ліги та 2 Суперкубка Англії – таким є доробок Давіда Сілви протягом кар'єри в Манчестер Сіті. Не склалося лише з євротрофеями, але навіть тут ще є шанс – команда Гвардіоли продовжує боротьбу у Лізі чемпіонів та зберігає хороші шанси на вихід у чвертьфінал після виїзної перемоги над Реалом. Фактично, у Сілви ще є унікальна можливість попрощатися з клубом у статусі переможця найпрестижнішого європейського турніру.

Півзахисник приєднався до Ман Сіті влітку 2010-го у статусі новоспеченого чемпіона світу – якраз тоді збірна Іспанії на полях Південної Африки вперше у своїй історії виграла Мундіаль. Давід Сілва обійшовся "містянам" у майже 30 млн євро. Те трансферне вікно взагалі стало надзвичайно насиченим для Сіті – окрім Сілви, склад команди поповнили, зокрема, Маріо Балотеллі, Яя Туре, Александар Коларов, Джеймс Мілнер та Жером Боатенг. По суті, лише іспанець та івуарієць стали дійсно ключовими фігурами Сіті на тривалий час. Окремої уваги заслуговує поведінка тодішнього гендиректора клубу Гаррі Кука. У перемовинах із Сілвою він повідомив, що Яя Туре вже погодився на перехід до лав Сіті, а такі ж аргументи він використав і у випадку з івуарійцем. Звісно ж, на той момент ні Сілва, ні Туре жодної згоди на трансфер не давали, але даний вчинок Кука дозволив "містянам" оформити переходи двох топ-виконавців.

З першого ж сезону мініатюрний іспанець почав закохувати в себе фанатів Сіті. Тодішній наставник "містян" Роберто Манчіні одразу почав довіряти новачку місце в основній обоймі, а той віддячував як асистами, так і голами. У підсумку дебютний сезон на Туманному Альбіоні хавбек завершив перемогою в Кубку Англії та показниками у 6 голів та 14 асистів у 53-х матчах. При цьому деякі голи були справді розкішними – достатньо згадати, наприклад, цей шедевр у ворота Блекпула.

| David Silva on his Iconic goal vs Blackpool:



“It was very good because this goal gave me a lot of confidence. It made me feel more relaxed and proved I was adapting to the style of play here."



[MEN]



pic.twitter.com/S1n7GGdzEo — City Chief (@City_Chief) July 24, 2020

Сезон 2011/12 став ще кращим як для Сілви, так і Ман Сіті загалом. Команда вперше за 44 роки стала чемпіоном Англії, а та неймовірна розв'язка в поєдинку Манчестер Сіті – Куінз Парк Рейнджерс увійшла в історію футболу як один із найдраматичніших моментів гри №1. Ман Юнайтед вже готувався святкувати черговий титул, але Сіті на останніх хвилин зумів оформити камбек завдяки голам Джеко та Агуеро. Кубок АПЛ на Етіхаді – Роберто Манчіні зумів зробити те, чого вимагали власники клубу.

У тому сезоні Сілва став найкращим асистентом Прем'єр-ліги (21 гольова передача) та забив 8 голів у всіх турнірах. Один з тих асистів припав саме на той славнозвісний чемпіонський матч – ювелірна подача з кутового знайшла голову Едіна Джеко, який і розпочав камбек "містян".

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Загалом той період став дуже успішним в кар'єрі іспанського півзахисника, адже влітку 2012-го Сілва вдруге став чемпіоном Європи. Іспанія на НСК Олімпійський у фіналі декласувала Італію, а зірка Манчестер Сіті відкрив рахунок у київському матчі, головою переправивши м'яч у ворота після пасу Сеска Фабрегаса. До слова, це був не єдиний гол Сілви у Києві – у 2016-му він у складі Ман Сіті забивав у ворота Динамо в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Забивав наш герой і Шахтарю – у листопаді 2018-го Сіті розтрощив "гірників" з рахунком 6:0, а іспанець відзначився першим голом у тій зустрічі, замкнувши передачу з флангу. Згодом Сілва записав до свого активу ще й зароблений пенальті.

Наприкінці 2017 року Сілва пережив чи не найважчий відрізок в клубі. Проблеми виникли не на футбольному полі, а в особистому житті іспанця. Дружина футболіста на шостому місяці вагітності народила недоношеного сина, за життя якого кілька тижнів боролися медики. Давід протягом всього часу метушився між Англією та Іспанією, пропустивши кілька поєдинків своєї команди. За словами хавбека, кілька ночей він майже не спав, але на полі цього навіть не було помітно. За підсумками того сезону "містяни" перетнули рубікон у 100 набраних очок, а Сілва став одним із 5-ти гравців Сіті, які увійшли до команди сезону. Професіонал до мозку кісток!

Внесок Сілви в успіхи Манчестер Сіті часто недооцінюють – уродженець мальовничих Канарських островів ніколи не був у центрі уваги (не в останню чергу через зайву скромність). Особливо в останні роки, коли головною зіркою команди став Кевін де Брюйне. Про це свідчить хоча б той факт, що за 10 років, проведених в Англії, Давід лише одного разу став найкращим футболістом місяця. Іспанець не може похизуватися потужним ударом на кшталт Пола Скоулза, не тішив англійську публіку регулярними фінтами а-ля Кріштіану Роналду та не забивав торби голів, як це робив Серхіо Агуеро чи Вейн Руні. Але саме після приходу Давіда Сілви Ман Сіті і розпочав свій шлях на вершину англійського футболу.

Поруч із ним прогресували й інші футболісти Сіті – Серхіо Агуеро штампував бомбардирські рекорди, де Брюйне засяяв новими барвами та став одним із найкращих хавбеків світу, розкрився Лерой Сане, та й навіть наш Олександр Зінченко зумів пробитися до основної обойми команди Хосепа Гвардіоли. Українець, який у збірній Шевченка виступає якраз на позиції Сілви, безумовно, мав чому повчитися у такого маестро.

Не буде перебільшенням, якщо назвемо Сілву одним із найкращих хавбеків Англії минулої декади. 434 матчі за Ман Сіті в усіх турнірах, 77 голів та 140 асистів – велич іспанця підкреслюють не лише вражаючі цифри. Лідер "містян" примудрився не набути армії хейтерів, хоча його команду, м'яко кажучи, недолюблюють. Погодьтеся, в сучасному світі це можна вважати неабияким досягненням. Його поважають навіть суперники – той же Джеймі Каррагер вважає іспанця одним із найкращих футболістів в історії Сіті, а Тьєррі Анрі взагалі назвав його №1 серед усіх атакувальних хавбеків Прем'єр-ліги.

Давід був основним гравцем "містян" при усіх трьох тренерах своєї епохи – Роберто Манчіні, Мануелю Пеллегріні та Хосепу Гвардіолі. Останній, до слова, почав хвалити свого співвітчизника одразу після підписанння контракту з Ман Сіті. "На одному з перших тренувань я сказав Сілві, що був здивований його переходом сюди. Англія – ліга, щодо якої існує чимало стереотипів, але Давід зумів розвіяти їх. Він зміг адаптуватися до цього традиційно силового футболу та стати зіркою Прем'єр-ліги – це фантастика, це просто неймовірно", – сказав Гвардіола.

"Коли я озираюся назад, то навіть не міг колись уявити, чого зумію досягти. Коли ти ще молодий, то навіть не наважуєшся думати про такі здобутки. Як би я хотів, щоб мене запам'ятали? Як хорошого хлопця, який любить футбол. Сподіваюся, що людям подобалася моя гра", – заявив Сілва.

Він зламав стереотипи про англійський футбол, у якому раніше віддавали перевагу фізиці над технікою. Іспанець протягом 10 років тішив фанатів АПЛ своєю розкішною грою, але настав час для нового виклику. Де б не опинився Давід Сілва – за ним будуть сумувати, адже часто люди починають щось цінувати лише тоді, коли втратять це. Так буде і з ним – невеличким технічним іспанцем із сонячних Канарських островів, який зумів стати своїм у сірій та похмурій Англії.

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