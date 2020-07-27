Вищий пілотаж де Брюйне та прощання Давіда Сілви у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Норвіч

Манчестер Сіті розгромив Норвіч у рамках 38-го туру англійської Прем'єр-ліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

"Містянам" вдалося забити швидкий м'яч на 11-й хвилині. Це Габріел Жезус скористався хаосом після флангового прострілу й зумів проткнути м'яч у сітку з меж воротарського майданчика.

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Заспів партнера по команді перед перервою підтримав Кевін де Брюйне: бельгієць перед штрафним отримав пас від Вокера, магічно накрутив оборонця і відправив м'яч у дальню дев'ятку. Ще три м'ячі Сіті забив під завісу матчу.

Спочатку Рахім Стерлінг скористався розрізним пасом де Брюйне й реалізував вихід віч-на-віч із кіпером. Потім Ріяд Марез потужно пробив у кут після відбору бельгійського мага. А насамкінець сам де Брюйне розкішним ударом від стійки за дугою встановив остаточний результат поєдинку.

Манчестер Сіті розгромив Норвіч – Зінченко спостерігав за прощанням капітана та розкішною грою де Брюйне