Завершення сезону в Серії А перенесли на серпень – поєдинки відбуватимуться паралельно з єврокубками

Відновлення перерваного пандемією коронавірусу сезону в чемпіонаті Італії продовжує зіштовхуватися з перепонами.

З'явилися нові дати завершення сезону в Серії А. Про це журналіст Танкреді Палмері написав у своєму твіттері.

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Кінець італійської першості перенесли на 20 серпня. Фінальний матч Кубка Італії зіграють на тиждень пізніше. Це означає, що поєдинки внутрішніх змагань в Італії відбуватимуться паралельно з матчами Ліги Європи та Ліги чемпіонів, рестарт яких заплановано на 6 та 8 серпня відповідно.

Раніше УЄФА вимагав, щоб усі національні змагання були завершені до 3 серпня. Це дозволило б присвятити весь останній місяць літа єврокубкам. Пізніше союз асоціацій цю вимогу зняв, оскільки існує ризик, що окремі чемпіонати не встигнуть дограти.

До слова, остаточне рішення щодо формату та термінів відновлення італійської Серії А ухвалять 28 травня.

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