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УЄФА підготував новий план догравання єврокубків – важливі новини для Шахтаря та збірної України

17:31 8546 Читать на русском
УЄФА підготував новий план догравання єврокубків – важливі новини для Шахтаря та збірної України
Радість гравців Атлетіко / Reuters

У пресу просочились деталі плану УЄФА щодо відновлення перерваних пандемією коронавірусу змагань у Лізі чемпіонів сезону 2019/20.

Союз асоціацій запланував 17 червня проголосувати за необхідність провести 1/4 фіналу ЛЧ у форматі одного матчу, стверджує AS. Саме на цю дату перенесено засідання Виконкому УЄФА, яке мало пройти 27 травня.

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Такий варіант запропонувала робоча група. Крім того, після чвертьфінальної стадії відбудеться "фінал чотирьох". Усі поєдинки цього раунду відбудуться у Стамбулі, який і мав бути господарем фіналу в 2020 році. Ліга чемпіонів відновить матчі 8 серпня, Ліга Європи – двома днями раніше. Щодо її формату інформації наразі немає.

Якщо цей варіант буде затверджений, то УЄФА змушений буде перенести і поєдинки національних збірних у Лізі націй, які наразі заплановані на вересень. У той час футболісти перебуватимуть у відпустці.

Нагадаємо, що змагання в ЛЧ довелося зупинити на стадії 1/8 фіналу. Наразі місце в чвертьфіналах турніру вибороли Аталанта, РБ Лейпциг, Атлетіко та Парі Сен-Жермен. Що стосується Шахтаря, то "гірники" в першому матчі 1/8 фіналу ЛЄ обіграли на виїзді Вольфбсург (2:1).

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