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Завершение сезона в Серии А перенесли на август – поединки будут проходить параллельно с еврокубками

18:40 39 Читати українською
Завершение сезона в Серии А перенесли на август – поединки будут проходить параллельно с еврокубками
Дезинфекция Сан-Паоло / EPA

Возобновление прерванного пандемией коронавируса сезона в чемпионате Италии продолжает сталкиваться с препятствиями.

Появились новые даты завершения сезона в Серии А. Об этом журналист Танкреди Палмери написал в своем твиттере.

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Завершение итальянского первенства перенесли на 20 августа. Финальный матч Кубка Италии сыграют на неделю позже. Это значит, что поединки внутренних соревнований в Италии пройдут параллельно с матчами Лиги Европы и Лиги чемпионов, рестарт которых запланирован на 6 и 8 августа соответственно.

Ранее УЕФА требовал, чтобы все национальные соревнования были завершены до 3 августа. Это позволило бы посвятить весь последний месяц лета еврокубкам. Позже союз ассоциаций это требование снял, поскольку существует риск, что отдельные чемпионаты не успеют доиграть.

К слову, окончательное решение относительно формата и сроков возобновления итальянской Серии А примут 28 мая.

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Италия коронавирус Серия А
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