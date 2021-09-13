"Мої стосунки з Лапортою покращилися, але на минулому тижні відбулося дещо неправильне. Він припустив, що тренер не має усієї влади. Він занадто багато говорив і двічі не проявив тактовності.

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Це можна зробити особисто. Мені подобається, коли президент хвилюється і ставить питання, але цього не повинно відбуватися у пресі. Це було проблемою. Я думаю, ви завжди повинні бути чіткими. Коли у вас, як у клубу, немає ясності щодо майбутнього тренера, тоді виникають спекуляції. Тренеру ж, зрозуміло, таке не подобається.

Я відкритий до того, щоб продовжити тренувати клуб. У мене тут все добре. Завдяки мені у Барселони є майбутнє", – цитує Кумана Marca з посиланням на телеканал NOS.

Зазначимо, що президент Барселони Жоан Лапорта у пресі розкрив умови контракту Рональда з Барселоною – угода фахівця з клубом розрахована до кінця поточного сезону.

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