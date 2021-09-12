Очевидно, що відхід Мессі не підвищить рейтинги Ла Ліги. Раніше ми втратили Роналду, Моурінью та Гвардіолу, і це теж позначилося на загальній аудиторії. Нам пощастило мати двох найкращих футболістів світу у двох найкращих командах світу. Ла Ліга витиснула з цього максимум, аби вийти на провідні позиції у Європі. Можливо, прощання з Мессі було трохи болючішим. Я вважаю Лео найкращим гравцем в історії. З ним вчинили некрасиво.

Трансферу можна було б запобігти. Я обговорював це питання з Лапортою і його помічниками. Фінансове становище на Камп Ноу – не основний лейтмотив у цій історії. Мессі відпустили не через гроші, запевняю. Лапорта був готовий підписати угоду з фондом CVC. Ми спілкувалися близько місяця. Барселона повністю підтримувала лігу. Він навіть двічі телефонував мені, щоб пришвидшити співпрацю з CVC, бо Мессі сильно нервував.

Фанати каталонського клубу звинувачують мене? Я щиро хотів, аби Мессі залишився. Угода з CVC є глобальним проектом для усіх представників Ла Ліги. Барса могла б не лише покрити частину боргів, але й збільшити стелю зарплат. У перемовинах з Лапортою усе розвалилося протягом останніх 72 годин. Це, передусім, результат впливу Феррана Ревентера (виконавчий директор Барселони – прим.ред) і його найближчого оточення. Утопічна ідея прихильників Суперліги на чолі з Мадридом взяла гору.

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Коли аналізуєш окремі заяви керівників Барси, то складається враження, що вони перебувають під тиском Флорентіно Переса. Таке собі психологічне насилля, викликане комплексом неповноцінності. А як ще трактувати недавні аргументи Лапорти? Він говорить, що не хоче повторення 1950-х, коли Барселона залишалась за бортом КЄЧ... Це той самий психологічний ґвалт, про який я вже говорив. Спочатку Бартомеу, зараз – Лапорта.

Флорентіно – дуже розумний дядько. А його права рука, Хосе Анхель Санчес, розуміє усі тонкощі гри на європейській арені. Хтось, хто не був у футболі протягом 10 років (Лапорта – прим.ред), купився на увесь цей пафос і ноу-хау. Ми дійшли до крайнощів – Флорентіно на трапезі перед Кубком Гампера! Хто міг би собі це уявити? Звісно, Лапорта і Перес мають право спілкуватися, але Барса виступала за угоду з CVC лише до тих пір, поки "Реал" не сказав "годі".

Нехай ці сконфужені продовжують вечеряти разом! Коли мене запитують, що залишилося від Суперліги, відповідь така: лише три клуби, які намагаються змінити свою провальну стратегію. Схоже, вони не усвідомлюють, що британські гранди вийшли з цієї безперспективної битви. Краще б Мадрид і Барса спрямували свою енергію в інше, більш позитивне русло.

Війна з Флорентіно? Не я розв'язав її. Говорять, що це особисте, але насправді йдеться про дуже різні концепції розуміння гри. Президент Реала – один з тих, хто вважає, що саме великі клуби керують футболом, вирішують абсолютно усе, навіть скільки повинна заробляти умовна Сельта. Ми не можемо йти на переговори з країнами, які не поважають права жінок, наприклад. Звідси і протистояння. Флорентіно ніколи нічого не повідомляє особисто, він завжди працює через своїх представників або посередників. Та ми знаємо, хто ховається за їхніми спинами.

Суперліга – це тема влади, а не грошей. Сама ідея змагань народилася багато років тому, з так званим угрупуванням G-14. Вони прагнули нав'язати усім власну гегемонію. Я не думаю, що у глибині душі Лапорта підтримує їх. Він просто не встиг з усім розібратися. Погляньте, Флорентіно спершу розповідає про занепад топ-клубів, а потім пропонує 200 мільйонів євро за Мбаппе – це велике протиріччя. Я відразу говорив, що ковідні збитки – серйозні, але не катастрофічні. Реал може підписати Мбаппе або Холанда, а Барселона – ні. Каталонці є заручниками конкретних рішень попереднього керівництва.

Фінансовий фейр-плей взагалі не працює. ПСЖ і Манчестер Сіті піддалися санкціям УЄФА після скарг Ла Ліги, проте TAS їх виправдав. Потрібно розуміти, що TAS – це далеко не Ватикан спортивного правосуддя. Це модель, яку потрібно вдосконалювати. Барсі доводиться економити, знижувати видатки, натомість наші конкуренти спокійно приймають фінансовий допінг.

За останні три роки ПСЖ отримав ін’єкції на 800 мільйонів євро. Їхній комерційний дохід на 20% вищий, ніж у європейських гігантів, як Барса, Мадрид або Юнайтед. Це нереально, конкуренція поза ринком. Якщо з цим не покінчити, ми матимемо 20 шейхів у 20 різних клубах.

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