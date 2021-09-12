Данець вибув на 3-4 місяці через проблеми з коліном і хрящем, повідомляє Sport.es з посиланням на журналіста Жерара Ромеро. Брейтвейт сьогодні, 12 вересня, має пройти поглиблений медогляд, після чого стане точно відомо щодо термінів його відновлення.

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Таким чином, Барселона залишається лише з одним центральним нападником – Люком де Йонгом, адже окрім Брейтвейта, у лазареті "блаугранас" перебуває Серхіо Агуеро. Додамо, що Барселона гратиме проти київського Динамо в рамках Ліги чемпіонів 20 жовтня (вдома) та 2 листопада (на виїзді).

У поточному сезоні Брейтвейт встиг зіграти у 3 матчах за каталонців, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

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