"Мои отношения с Лапортой улучшились, но на прошлой неделе произошло кое-что, что, я думаю... неправильно. Он предположил, что тренер не обладает всей властью. Он слишком много говорил и дважды не проявил тактичность.

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Это можно сделать в одиночку. Мне нравится, когда президент занят и ставит вопрос, только этого не должно происходить в прессе. Это было проблемой. Я думаю, вы всегда должны вносить ясность. У вас, как у клуба нет ясности относительно будущего тренера, тогда возникают спекуляции. Тренеру, понятно, такое не нравится.

Я открыт для того, чтобы продолжить тренировать клуб. У меня здесь все хорошо. Благодаря мне у Барселоны есть будущее", – цитирует Кумана Marca со ссылкой на телеканал NOS.

Отметим, что президент Барселоны Жоан Лапорта в прессе раскрыл условия контракта Рональда с Барселоной – соглашение специалиста с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

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