"Нам ще потрібно доукомплектуватися. Не буду зараз говорити, які фігури потрібні. Але розуміємо, що це дуже важко. У нас був період, коли ми провели досить об’ємну селекційну роботу. Відчули, наскільки це складно роботи.

Петраков відвідав тренування Чорноморця та Руха – наставник збірної України поспілкувався з Григорчуком та Кучуком

Взагалі вважаю, що селекційна робота повинна вестися постійно. А зараз до початку чемпіонату треба ще кілька фігур.

Завдання зрозуміле – залишитися в УПЛ. Ми розуміємо, наскільки це серйозно, наскільки важко. Зараз думаємо тільки про це, ні про які подальші плани. Ми маємо ціль. Розуміємо, що роботи дуже багато, ні на що не відволікаємося", – сказав Григорчук у коментарі програмі "Футбольний формат".