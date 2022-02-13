"Завдання – залишитись в УПЛ": Григорчук анонсував нові трансфери Чорноморця
Головний тренер "моряків" Роман Григорчук вважає, що для виконання поставлених цілей нинішнього підкріплення недостатньо.
"Нам ще потрібно доукомплектуватися. Не буду зараз говорити, які фігури потрібні. Але розуміємо, що це дуже важко. У нас був період, коли ми провели досить об’ємну селекційну роботу. Відчули, наскільки це складно роботи.
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Взагалі вважаю, що селекційна робота повинна вестися постійно. А зараз до початку чемпіонату треба ще кілька фігур.
Завдання зрозуміле – залишитися в УПЛ. Ми розуміємо, наскільки це серйозно, наскільки важко. Зараз думаємо тільки про це, ні про які подальші плани. Ми маємо ціль. Розуміємо, що роботи дуже багато, ні на що не відволікаємося", – сказав Григорчук у коментарі програмі "Футбольний формат".