Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський спробував вгадати, кого Сергій Ребров обере в стартовий склад на гру проти Румунії на Євро-2024.

"На воротах – Лунін, якщо Микола не відновиться, то зліва вийде Зіна, у центрі – Забарний, Матвієнко, праворуч – Конопля. У центрі півзахисту будуть Судаков і Шапаренко, трохи нижче – Степаненко, на флангах – Мудрик і Циганков, і в нападі, найімовірніше, почне Довбик", – поділився Мілевський в інтерв'ю Zbirna.

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Слід зазначити, що Сергій Ребров сьогодні повідомив, що Віталій Миколенко точно не зіграє в завтрашній грі проти Румунії.

Зауважимо, що окрім Румунії суперниками України в групі E є Словаччина та Бельгія. Поєдинок зі словаками відбудеться 21 червня (початок о 16:00), а з бельгійцями – 26 червня (початок о 19:00).

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