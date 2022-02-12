В останньому матчі міні-турніру "Winter Cup-2022" Чорноморець здолав Верес у серії пенальті. Читайте рахунок та огляд матчу на "Футбол 24".

Winter Cup-2022

Верес – Чорноморець – 2:2 (пенальті – 2:4)

Гол: Мірошник, 45, Шестаков, 90 – Морозюк, 54, Цонєв, 75 (п)

У попередніх двох турах Верес зазнав двох поразок з однаковим рахунком – 1:2. Своєю чергою, Чорноморець теж двічі поступився, але обидва рази в серії пенальті. Відтак, в активі одеситів було два очки, тому сьогодні їх влаштувала навіть нічия. Саме з таким рахунком і завершився основний час.

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Хоча рахунок відкрили рівняни. Мірошник результативно підключився на подачу з кутового. Одесити відігралися після перерви. Микола Морозюк забив розкішний гол потужним ударом з-за штрафного. Згодом Цонєв вивів Чорноморець вперед, реалізувавши пенальті. Однак "моряки" знову втратили перемогу на останній хвилині. Це сталося у всіх трьох матчах турніру.

Щоправда, сьогодні Чорноморець виграв серію пенальті, яка турнірного значення не мала. Підопічні Романа Григорчука завершили дебютний розіграш Winter Cup-2022 на третьому місці.

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