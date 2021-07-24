"Тут особливих несподіванок не буде, хоча я люблю сюрпризи, коли якийсь клуб вистрілює. Фаворит у боротьбі за третю сходинку – Зоря.

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А ось далі може проявити себе і Ворскла, і Колос з Десною. А, можливо, СК Дніпро-1 з Олександрією постараються пробитися в Європу. Не став би скидати з рахунків і Металіст 1925.

Чим цікавішою буде боротьба за місця в єврокубках, тим краще. Хочу, щоб у наступному чемпіонаті було багато яскравих матчів, а клуби були стабільні. Важливий факт особистості в сучасному футболі. Важливо, щоб у різних містах вболівальники ходили на яскравих індивідуальностей, щоб ці футболісти притягували до себе увагу шанувальників футболу. Як ходять на команди, так ходять і на зірок. Хотілося б, щоб зірок в українському футболі було більше", – сказав Заваров у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Україну у Лізі Європи представить Зоря, а в Лізі конференцій поборються Ворскла і Колос. Полтавці свій дебютний поєдинок у новому євротурнірі вже зіграли, звівши у нічию фактично переможний матч із фінським КуПС.

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