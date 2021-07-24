"Здесь особых неожиданностей не будет, хотя я люблю сюрпризы, когда какой-то клуб выстреливает. Фаворит в борьбе за третье место – Заря.

"С КуПСом все надо начинать с нуля": капитан Ворсклы рассказал, что помешало удержать победу в матче Лиги конференций

А вот дальше может проявить себя и Ворскла, и Колос с Десной. А, возможно, СК Днепр-1 с Александрией постараются пробиться в Европу. Не стал бы сбрасывать со счетов и Металлист 1925.

Чем интересней будет борьба за места в еврокубках, тем лучше. Хочу, чтобы в следующем чемпионате было много ярких матчей, а клубы были стабильны. Важен факт личности в современном футболе. Важно, чтобы в разных городах болельщики ходили на ярких индивидуальностей, чтобы эти футболисты притягивали к себе внимание поклонников футбола. Как ходят на команды, так ходят и на звезд. Хотелось бы, чтобы звезд в украинском футболе было больше", – сказал Заваров в комментарии Sportarena.

Напомним, по итогам прошлого сезона Украину в Лиге Европы представит Заря, а в Лиге конференций поборятся Ворскла и Колос. Полтавчане свой дебютный поединок в новом евротурнире уже сыграли, сведя вничью фактически победный матч с финским КуПС.

КуПС – Ворскла: упущенная победа, обидное дежавю, недобор очков в рейтинг Украины – непростой дебют в Лиге конференций