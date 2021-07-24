"На передматчевій установці Юрій Максимов просив акцентувати увагу на тому, що доведеться грати на незручному для полтавської команди полі зі штучним газоном. По-друге, щоб убезпечити захист, він просив пресингувати господарів ще на їхній половині поля.

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Незважаючи на те, що ми першими пропустили, завдяки правильно обраному плану на гру вдалося переломити хід подій на полі, і не лише зрівняти рахунок, вміло накривши суперника, а й вийти вперед.

Чому не відсвяткували вольову перемогу? У компенсований час була допущена системна помилка. І найобразливіше, що нічого не віщувало біди біля наших воріт. Самі винні. Оскільки у цьому сезоні вже немає переваги у команди, що забила в гостях гол, то у повторному поєдинку все треба починати з нуля. Ми вже не маємо права розслаблятися, потрібно лише перемагати", – сказав Чеснаков у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, Ворскла не змогла втримати перемогу у виїзному поєдинку Ліги конференцій проти фінського КуПС, пропустивши на шостій доданій хвилині. Матч-відповідь відбудеться у Полтаві 29 липня.

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