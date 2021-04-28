"Бачити мене в рядах Юве давно хотів його власник Джанні Аньєллі. Одні кажуть, ще з 1986 року, після того самого матчу збірної СРСР на Парк де Пренс, а інші пов'язують це з нашим поєдинком зі збірною Італії на чемпіонаті Європи 1988 року, коли ми виграли 2:0.

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Крім Ювентуса, був і варіант з Барселоною, яка готова була виплатити за мене три мільйони доларів. Але Валерій Лобановський назвав охочим мене придбати іншу суму – шість. У підсумку з італійським клубом зійшлися на п'яти, після чого угода між Ювентусом і відповідальною за працевлаштування радянських спортсменів організацією – "Совінтерспортом" – відбулася. Мені ж з цих грошей не дісталося нічого", – розповів Заваров у інтерв'ю ua-football.

Нагадаємо, півзахисник виступав за Ювентус з 1988 по 1990 роки. Провів 60 матчів, відзначився 7 голами.

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