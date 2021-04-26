"Було діло. Якось у 1984-му, коли турнірні результати аж ніяк не радували вболівальників Динамо, мені зателефонував старший тренер москвичів Костянтин Бєсков. Він запропонував перейти в Спартак, і я, зваживши всі "за" і "проти", дав згоду. Від мене також була потрібна заява, яку я написав.

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Але через якийсь час інформація про мою згоду перейти в московську команду якимось чином дійшла до Лобановського. Пригадується, під час весілля Андрія Баля він поманив мене пальчиком в бік від епіцентру торжества і, дивлячись в очі, запитав: "Що ти робиш?". І тут же по-батьківськи додав: "Ти нам потрібен, залишайся". Зрозуміло, я погодився. Хіба встоїш перед такою брилою, як Лобановський?" – зізнався Заваров у інтерв'ю ua-football.

Нагадаємо, нападник виступав за Динамо з 1983 по 1988 роки, після чого приєднався до європейського гранда – Ювентуса.

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