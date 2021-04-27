"Футбол 24" знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів та тренерів у національних першостях Європи. Про Маліновського, Зінченка, Реброва та інших – у нашому матеріалі.

Наші за кордоном: Ребров та Зінченко з трофеями, Маліновський бомбить голами, марний подвиг Кравця

Продовжуємо наш серіал про успіхи українців у іноземних чемпіонатах. Щоправда, цього разу без Бельгії, яка взяла паузу до початку травня. Минулий тиждень для наших земляків видався дуже щедрим на перемоги та навіть трофеї. Руслан Маліновський не втомлюється зачаровувати тіфозі Аталанти, а Ребров та Зінченко вже з титулами. Проте, давайте про все послідовно.

Англія

Посеред тижня Олександр Зінченко відіграв усі 90 хвилин у матчі проти Астон Вілли, допомігши Манчестер Сіті наблизитися до чемпіонського титулу. Щоправда, у неділю Сашко лише з лави для запасних спостерігав, як його команда здобуває четвертий Кубок англійської ліги поспіль.

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Повернення Андрія Ярмоленка з лазарету поки не допомагає Вест Хему. Українець уже два матчі потрапляє до заявки команди, але "молоти" програли обидві зустрічі.

Італія

Аталанта вже друга в турнірній таблиці Серії А. Джан П'єро Гасперіні повинен дякувати Руслану Маліновському, який весною набрав просто божевільну форму. Минулого тижня українець забив у ворота Роми (1:1) та допоміг бергамаскам познущатися з Болоньї, записавши у свій актив черговий гол та результативну передачу. Віктор Коваленко обидві зустрічі провів на лаві для запасних.

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Іспанія

Становище Андрія Луніна у Мадриді не змінюється. Голкіпер звично стежив за грою своїх партнерів із лави для запасних. Минулого тижня підопічні Зінедіна Зідана розгромили Кадіс, а потім розписали "суху" нічию з Бетісом. Вже сьогодні Реал проведе першу частину півфінальної дуелі Ліги чемпіонів проти Челсі.

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Альбасете не програє уже два тури. У нинішній ситуації це справжнє досягнення. Роман Зозуля проти своїх давніх ворогів із Райо Вальєкано зіграв лише 7 хвилин, але саме у цей проміжок часу "механічний сир" і втратив перемогу. Своєю чергою, Богдан Мілованов після восьми матчі у стартовому складі перемістився у запас. Спортінг перервав серію поразок, розписавши безгольову нічию з Сарагосою.

Німеччина

Схоже, Ерік Шуранов закріпився в основі Нюрнберга. Черговий матч Бундесліги 2 завершився перемогою, хоча й без голів нападника юнацької збірної України. Ще є шанси зачепитися за плей-офф – відставання до третього Гамбурга лише три очки.

Угорщина

Ференцварош з третьої спроби таки оформив дострокове чемпіонство. Черговий титул Сергій Ребров здобув, розгромивши Уйпешт. На дербі проти Фехервара "Фраді" вийшли вже у статусі переможців, а запеклі вороги віддали належне супернику, влаштувавши чемпіонський коридор. Однак задобрити "зелених" не вдалося. Два голи Олександра Зубкова принесли Ференцварошу перемогу. Ігор Харатін обидві зустрічі пропускав, але напередодні продовжив контракт з угорським клубом ще на сезон.

Іван Петряк минулий тиждень провів без результативних дій, зате Артем Фаворов став найкращим бомбардиром (8 голів) Залаегерсега у чемпіонаті Угорщини. Спочатку екс-гравець Десни голом допоміг познущатися з Будафокі, який отримав п'ять "сухих" м'ячів. Відео дивіться тут. А в суботу Фаворов забив Академії Пушкаш та палко відсвяткував взяття воріт команди, якій належать права на футболіста.

Греція

Дмитро Чигринський провів ще два матчі за АЕК – нічия з Панатінаїкосом та поразка від Олімпіакоса. Проти дострокових чемпіонів у заявку "орлів" повернувся Євген Шахов та навіть зіграв останні 20 хвилин. Тепер на горизонті подвійна дуель з ПАОКом – у чемпіонаті та півфіналі Кубка Греції.

Данія

Юрій Яковенко продовжує отримувати регулярну ігрову практику, але потрапив у тривалу серію без голів, яка вже налічує 11 поєдинків. Востаннє форвард забивав у офіційному матчі рівно чотири місяці тому. Есб'єрг поки на одне очко відстає від другого місця, яке дає право на підвищення у Суперлігу.

Білорусь

Чинний чемпіон після шостого туру лише збільшив відрив від другого місця до чотирьох очок. Солігорський Шахтар на чолі з Романом Григорчуком поки іде без втрат при різниці м'ячів 18:3. Минулого тижня "гірники" завдали першої поразки в сезоні брестському Руху.

Мінське дербі звершилося на користь Динамо. У складі номінальних гостей увесь матч відіграв Андрій Бацула, який відзначився асистом, коли динамівці забивали втретє.

Молдова

Юрій Вернидуб впевнено крокує до двох титулів. У чемпіонаті Шериф уже має 13 очок переваги над найближчим переслідувачем, а в національному Кубку пробився у півфінал. Дві чергові переконливі перемоги підопічних українського фахівця.

Туреччина

На берегах Босфору минулого тижня провели два чергові тури. Богдан Бутко міцно засів на лаві для запасних, а Ерзурум тим часом виграв два матчі та майже вибрався із зони вильоту.

Артем Кравець понад два місяці не потрапляє у стартовий склад Коньяспора. Такий стан речей закономірно позначився на результативності форварда, але він однаково продовжує забивати. Хоч і не так часто, як у осінній частині сезону. Щоправда, м'яч у ворота Різеспора врятуватися від поразки не допоміг – 3:5. Цей гол взагалі став марним подвигом, адже на наступну гру Артема знову не було в основі.

GOL! Rizespor 5-3 Konyaspor



85' Kravets pic.twitter.com/GV4OuAkL5s — Futbol Merkezi (@futbol_merkezz) April 20, 2021

Натомість Микола Морозюк провів два повних матчі, які склалися для його команди суперечливо. Після перемоги над Коньяспором була сенсаційна поразка від одного із аутсайдерів чемпіонату Туреччини – Генчлерберлігі. В останньому український захисник навіть відзначився асистом після подачі з кутового. Для Миколи це перша результативна дія за понад три місяці.

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Чехія

Тарас Качараба самостійно організував собі відпочинок. У переможному матчі проти Зліна центрбек отримав жовту, яка означала автоматичну дискваліфікацію на наступний тур. Без українця у складі Славія не змогла обіграти Богемінас, що не дуже вплинуло на її турнірне становище. Празький колектив вже 2 травня може оформити дострокове чемпіонство.

Хорватія

Осієк значно погіршив свої шанси на золоті медалі. Дві поспіль нічиї, і загребське Динамо відірвалося на чотири очки, маючи гру в запасі. Євген Чеберко проти лідера провів повний матч, а з Рієкою покинув поле на 73-й хвилині, поступившись місцем іншому українцю. Дмитро Льопа отримав дуже рідку нагоду, адже до цього за увесь 2021 рік хавбек сумарно зіграв лише 5 хвилин, а з середини лютого не мав ігрової практики взагалі.

Саудівська Аравія

Аль-Фатех видав найкращу серію без поразок у нинішньому сезоні в рамках чемпіонату. Чотири перемоги та нічия дозволили команді Максима Коваля наблизитися до зони кваліфікації в азійську Лігу чемпіонів. Матч проти Аль-Таавуна нагадував справжній трилер. 7 голів, два з яких – автоголи; ще двічі взяття воріт скасовував VAR, плюс драма на останніх хвилинах. Коваль пропустив з пенальті у компенсований, але перемогу вдалося втримати.

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