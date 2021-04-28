"Видеть меня в рядах Юве давно хотел владелец Джанни Аньелли. Одни говорят, еще с 1986 года, после того самого матча сборной СССР на Парк де Пренс, а другие связывают это с нашим поединком со сборной Италии на чемпионате Европы 1988 года, когда мы выиграли 2:0.

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Кроме Ювентуса, был и вариант с Барселоной, которая готова была выплатить за меня три миллиона долларов. Но Валерий Лобановский назвал желающим меня приобрести другую сумму – шесть. В итоге с итальянским клубом сошлись на пяти, после чего соглашение между Ювентусом и ответственной за трудоустройство советских спортсменов организацией – "Совинтерспортом" – состоялось. Мне же из этих денег не досталось ничего", – рассказал Заваров в интервью ua-football.

Напомним, полузащитник выступал за Ювентус с 1988 по 1990 годы. Провел 60 матчей, отличился 7 голами.

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