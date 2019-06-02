Фонсека хоче забрати в Рому Тайсона, – ЗМІ

Півзахисник Шахтаря Тайсон може опинитись у Ромі разом з тренером "гірників" Паулу Фонсекою.
У випадку, якщо Фонсека очолить Рому, португальський фахівець хотів би бачити у складі команди лідера Шахтаря Тайсона, передає Dailynews24.it.
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За інформацією видання, бразилець хотів би змінити обстановку після 9 років в Україні. Варіант з Ромою вже зацікавив Тайсона.
У поточному сезоні Тайсон провів 25 матчів в рамках УПЛ, відзначившись 3 голами і 12 результативними передачами. Бразилець став найкращим асистентом чемпіонату.
Контракт Тайсона з Шахтарем розрахований до літа 2021 року, а його трансферна вартість оцінюється в 13 млн євро.
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