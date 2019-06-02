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Фонсека хоче забрати в Рому Тайсона, – ЗМІ

13:51 1085 Читать на русском
Фонсека хоче забрати в Рому Тайсона, – ЗМІ
Тайсон і Фонсека / Офіційний сайт УЄФА

Півзахисник Шахтаря Тайсон може опинитись у Ромі разом з тренером "гірників" Паулу Фонсекою.

У випадку, якщо Фонсека очолить Рому, португальський фахівець хотів би бачити у складі команди лідера Шахтаря Тайсона, передає Dailynews24.it.

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За інформацією видання, бразилець хотів би змінити обстановку після 9 років в Україні. Варіант з Ромою вже зацікавив Тайсона.

У поточному сезоні Тайсон провів 25 матчів в рамках УПЛ, відзначившись 3 голами і 12 результативними передачами. Бразилець став найкращим асистентом чемпіонату.

Контракт Тайсона з Шахтарем розрахований до літа 2021 року, а його трансферна вартість оцінюється в 13 млн євро.

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Теги
Рома Рома Італія Паулу Фонсека Паулу Фонсека Трансфери Шахтаря Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар
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