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Затверджено дати й час початку матчів 17-го і 18-го турів УПЛ

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Затверджено дати й час початку матчів 17-го і 18-го турів УПЛ
Затверджено дати й час початку матчів 17-го і 18-го турів УПЛ

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 17-го і 18-го турів Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років

17 тур

1 грудня (субота)

Десна – Зоря 14:00

Арсенал-Київ – Карпати 17:00

2 грудня (неділя)

Львів – Маріуполь 14:00

Шахтар – Олімпік 17:00

3 грудня (понеділок)

Ворскла – Олександрія 17:00

Динамо – Чорноморець 18:30

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18 тур

7 грудня (п’ятниця)

Маріуполь – Шахтар 17:00

8 грудня (субота)

Карпати – Динамо 14:00

Зоря – Арсенал-Київ 14:00

Чорноморець – Ворскла 17:00

9 грудня (неділя)

Олімпік – Десна 14:00

Олександрія – Львів 17:00

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